(RED) : Apple lance six cadrans rouges pour l'Apple Watch

Ce mercredi 1er décembre se tient la Journée mondiale de lutte contre le sida. Après nous avoir hier donné des nouvelles du programme (RED) qui a jusqu'ici permis de récolter 270 millions de dollars grâce à la vente des produits rouges estampillés (PRODUCT)RED, Apple a lancé six nouveaux cadrans destinés à l'Apple Watch. Ils sont rouges et il y en a pour tous les goûts : horloge mondiale, chiffre mono, dégradé, rayures, couleur et typographe.Si ces cadrans vous inspirent, vous pouvez les récupérer gratuitement pour votre Apple Watch, quel que soit son modèle. Pour cela, rendez-vous sur cette page depuis l'iPhone (iOS 14.5 ou ultérieur) associé à votre Apple Watch (watchOS 7.4 ou ultérieur).