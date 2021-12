L'iPhone 6 Plus est bientôt obsolète

L'iPhone 6 Plus va bientôt rejoindre la liste des produits anciens d'Apple , a appris le site MacRumors en consultant un mémo interne d'Apple : ce sera pour le 31 décembre. Sortie en septembre 2014, la grande version 5,5" de l'iPhone 6 est sortie du catalogue deux ans plus tard mais le petit modèle de 4,7" a été maintenu à la vente deux ans de plus dans certains pays, ce qui explique le sursis accordé à l'iPhone 6 classique.

iPhone SE (1ère génération) — iPhone 6 — iPhone 6 Plus

Concrètement, cette classification (mise en place sur les produits sortis du catalogue il y a plus de cinq ans) signifie qu'Apple va cesser d'approvisionner son SAV et son réseau de réparateurs agréés en pièce détachées pour ce modèle. Il sera toujours possible d'obtenir une réparation, mais seulement si les composants nécessaires sont encore en stock.Si vous possédez un iPhone 6 Plus qui a besoin d'un peu d'amour, par exemple au niveau de la batterie, ne tardez donc pas pour demander sa prise en charge par Apple ou un réparateur agréé. Il y aura toujours des alternatives, mais ce sera bientôt réservé aux réparateurs évoluant en dehors du réseau officiel d'Apple.