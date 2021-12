La production de l'iPhone 13 revue à la baisse ?

Face à la pénurie de composants qui touche l'ensemble de l'industrie, Apple avait déjà revu la production de l'iPhone 13 à la baisse avec 10 millions d'unités de moins que prévu pour ce dernier trimestre de l'année. Apple aurait espéré se rattraper en début d'année 2022 mais face à des délais plus importants que d'habitude, certains clients potentiels auraient été tout simplement perdus. Selon Bloomberg , Apple aurait commencé à prévenir ses fournisseurs que la demande était désormais en baisse alors que les délais reviennent progressivement à la normale : les prévisions de vente et donc les niveaux de production seraient donc abaissés pour les prochains mois.Les clients échaudés par les délais importants de cette nouvelle gamme — il y a parfois eu plus d'un mois d'attente sur certains modèles — se sont-ils rabattus sur l'iPhone 12, un smartphone d'une autre marque ou ont-ils finalement décidé d'attendre l'iPhone 14 prévu pour septembre prochain ? C'est encore trop tôt pour le dire mais les prochains résultats financiers d'Apple qui devraient être présentés la fin du mois de janvier seront très attendus. Luca Maestri, directeur financier d'Apple, a déjà prévenu que les difficultés d'approvisionnement seraient accrues pour le trimestre hivernal et que cela se ressentirait sur les chiffres.