Apple Store : Berlin inaugure une zone pour le retrait

Un nouvel Apple Store ouvre à Berlin ce jeudi 2 décembre. Sur Rosenthaler Straße dans le quartier de Mitte à l'est de la ville, cette nouvelle boutique est la seconde de la capitale allemande après celle de Kurfürstendamm. Elle reprend de nombreux éléments de design que nous connaissons déjà avec ses tables et structures murales en bois, le Forum avec son fameux grand écran, ses arbres et une hauteur de plafond généreuse de sept mètres. Petite nouveauté inédite en Europe, l'Apple Store de Rosenthaler Straße inaugure une « Pickup zone », une zone dédiée au retrait des commandes réalisées en ligne.Avec la pandémie, la commande en ligne suivie d'un retrait immédiat en boutique est une pratique qui a explosé et Apple veut donc lui donner plus de place dans ses magasins. Aujourd'hui, il n'y a pas de guichet dédié au retrait de produits dans les Apple Stores français. Il est arrivé à Apple d'installer des guichets temporaires pendant les périodes de fermeture partielle mais ils ne sont désormais plus en place : le retrait se fait auprès des employés présents à l'avant de la boutique, sans emplacement dédié. Si cette nouvelle formule rencontre le succès escompté, cette « Pickup zone » pourrait être généralisée au fur et à mesure du réaménagement des Apple Stores.