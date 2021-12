La FTC s'oppose au rachat de ARM par Nvidia

En septembre 2020, Nvidia a annoncé le rachat d'ARM pour 40 milliards de dollars. Le spécialiste des cartes graphiques veut élargir son horizon et devenir un géant de l'intelligence artificielle. Avec le rachat d'ARM, Nvidia prendrait le contrôle d'une licence cruciale pour de nombreuses entreprises high-tech : l'architecture ARM est en effet omniprésente sur les appareils mobiles et tous les processeurs d'Apple y font notamment appel, y compris ceux du Mac depuis l'année dernière.Cette transaction fait donc grincer des dents. En début d'année, Qualcomm s'était officiellement opposé à ce rachat auprès des multiples régulateurs concernés. Aujourd'hui, c'est la FTC américaine qui annonce le dépôt d'une plainte pour bloquer cette acquisition. Le régulateur américain explique sans surprise que cette intégration aurait des effets dommageables pour la concurrence et l'innovation, Nvidia ayant tout le loisir de limiter l'accès à certaines technologies pour privilégier ses propres produits.La FTC annonce avoir collaboré avec l'Union européenne et les régulateurs britanniques, japonais et sud-coréens avant de prendre sa décision ; la Commission européenne a d'ailleurs lancé une enquête sur le sujet cet automne. La procédure de la FTC débutera en août 2022.