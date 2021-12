Des Mac mini M1 sur le cloud chez Amazon Web Services

Les premiers Macs sont apparus il y a un an sur le cloud d'Amazon Web Services. Il s'agissait de Mac mini équipés de processeurs Core i7 hexacoeurs avec 32 Go de mémoire vive, avec la possibilité d'accéder aux machines via ligne de commande (SSH) ou en bureau à distance (VNC) et un accès aux différents services d'AWS. Un an plus tard, Amazon vient d'annoncer l'arrivée des premiers Mac mini avec puce M1 sur ses instances EC2 (Elastic Compute Cloud). Les machines intègrent 16 Go de RAM.Avec cette nouveauté, Amazon promet d'importantes avancées en terme de performance pour les développeurs. Par exemple, Amazon avance un « rapport rapidité/prix » 60% plus avantageux pour la compilation d'applications pour iPhone ou Mac. La nouvelle offre est pour l'instant réservée aux États-Unis en version bêta, mais elle sera bientôt finalisée et globalisée.