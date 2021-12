Apple renouvellerait cinq Macs en 2022

Quels seront les nouveaux Macs présentés en 2022 ? Selon Mark Gurman, dont les sources sont considérées comme les meilleures du secteur, il y aurait cinq renouvellements de prévus pour l'année prochaine. Dans sa newsletter Power On , le journaliste de Bloomberg nous donne un petit aperçu de ce à quoi nous attendre : une refonte du MacBook Air, une mise à jour du MacBook Pro 13,3" et du Mac mini, un nouvel iMac plus grand que le modèle 24" et un tout nouveau Mac Pro. Les MacBook Pro avec encoche ainsi que l'iMac 24" ne recevraient pas de changements avant 2023.

Les Macs Apple Silicon actuels

C'est peut-être avec l'iMac qu'Apple entamerait sa nouvelle année : il y a eu des rumeurs pour le printemps . Au programme, le successeur de l'iMac 27" intégrerait un écran mini-LED avec la technologie ProMotion (120 Hz), comme les récents MacBook Pro haut de gamme. La diagonale de ce nouveau modèle est inconnue : elle pourrait être plus importante qu'aujourd'hui mais ce n'est que spéculation pour le moment. Le nouvel iMac devrait utiliser les puces Apple M1 Pro et M1 Max avec les différentes avancées que cela permet (jusqu'à 64 Go de RAM et 8 To de stockage, ainsi qu'une connectique plus riche).Pour ce qui est du MacBook Air, il est également question d'un lancement au printemps, ou en tout cas d'ici l'été. Ce serait une importante refonte avec un tout nouveau design. Les rumeurs évoquent un châssis plat avec plusieurs options de couleurs, une façade blanche et peut-être une encoche avec un écran Mini-LED. L'ordinateur inaugurerait la puce Apple M2 et gagnerait un connecteur MagSafe.

(lire : Un portrait robot du MacBook Air de 2022 ?)

L'arrivée de la puce Apple M2 serait également l'occasion de renouveler le MacBook Pro 13,3", un modèle d'entrée de gamme qui est aujourd'hui très similaire au MacBook Air. On ne sait pas encore de quelle teneur sera cette mise à jour mais elle pourrait être l'occasion pour Apple de mieux différencier les deux gammes... alors même que la Touch Bar est appelée à disparaître. Autre Mac à bénéficier de la puce Apple M2, le Mac mini recevrait également une mise à jour et pourrait au passage être privé de puce Apple M1 Pro.Enfin, Apple s'attaquerait en fin d'année au Mac Pro, sa station de travail destinée aux professionnels les plus exigeants. Pour remplacer les processeurs Intel les plus costauds, Apple multiplierait les coeurs : il y en aurait jusqu'à 40 pour les performances brutes et 128 pour les graphismes. Le châssis de ce nouveau Mac Pro serait bien sûr totalement revu pour l'occasion et il serait bien plus compact qu'aujourd'hui.