Quels nouveaux modèles d'iPad pour 2022 ?

Quels nouveaux modèles d'iPad Apple présentera-t-elle l'année prochaine ? Dans sa newsletter Power On , Mark Gurman nous propose un petit résumé des annonces à venir. Au programme de cette année 2022, Apple renouvellerait l'iPad Pro et apporterait des mises à jour plus modestes à l'iPad Air ainsi qu'à l'iPad 10,2" en entrée de gamme. L'iPad mini 6, encore très récent, resterait inchangé pour le moment.

La gamme actuelle

Selon les sources de Mark Gurman, qui sont généralement excellentes, les évolutions les plus importantes devraient concerner l'iPad Pro. Au programme, il y aurait notamment l'intégration de la future puce Apple M2 et d'un écran Mini-LED sur le modèle 11". Le design pourrait également évoluer : il est question de l'intégration d'un module de recharge sans fil, ce qui pourrait impliquer la mise en place d'un dos en verre.Pour l'iPad Air 5, Apple devrait se contenter d'une simple mise à niveau avec l'intégration de la puce Apple A15 déjà présente sur l'iPad mini, d'une caméra avant ultra grand‑angle de 12 mégapixels, d'un flash et d'un modem 5G sur les modèles cellulaires. Du côté de l'iPad 10,2" en entrée de gamme, aucune information n'a filtré pour le moment mais la mise à jour devrait rester modeste pour éviter de marcher sur les plates-bandes des modèles haut de gamme : il ne serait pas étonnant qu'Apple se contente simplement d'intégrer la puce Apple A14 et pourquoi pas d'un modem 5G sur les déclinaisons cellulaires.Mark Gurman ne donne pas de détails sur le calendrier de ces annonces. La puce Apple M2 pourrait être présentée dès le printemps avec le nouveau MacBook Air , mais Apple pourrait tout à fait patienter jusqu'à l'automne pour mettre à jour ses tablettes. Les rumeurs à ce sujet devraient s'affiner dans les prochains mois.