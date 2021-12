Une nouvelle Apple Watch SE en 2022 ?

Après l'Apple Watch Series 7 cette année, il y aura l'Apple Watch Series 8 en 2022. Pas de surprise sur ce point, Apple dévoilant un nouveau modèle chaque mois de septembre avec la précision d'un coucou suisse. Pour les modèles d'entrée de gamme, la stratégie d'Apple est en revanche bien moins prédictible, entre le maintien au catalogue d'anciens modèles et l'arrivée l'année dernière de l'Apple Watch SE, techniquement proche de l'Apple Watch Series 6 mais sans écran toujours allumé et sans électrocardiographe et mesure du taux d’oxygène dans le sang.Selon Mark Gurman dans sa newsletter Power On , Apple dévoilerait un nouveau modèle d'Apple Watch SE pour accompagner l'Apple Watch Series 8 l'année prochaine. Le journaliste ne donne pas d'indication sur les caractéristiques techniques de ce futur modèle, mais l'idée serait juste de donner un coup de jeune à certains composants pour améliorer la pérennité de l'appareil. On ne sait pas si l'Apple Watch SE de première génération sera conservée au catalogue en entrée de gamme, mais cette dernière pourrait avantageusement remplacer l'Apple Watch Series 3 qui a besoin d'une retraite bien méritée.

La gamme actuelle

Concernant l'Apple Watch Series 8, Mark Gurman ne partage pas d'indiscrétions en dehors de l'arrivée d'un modèle pour les sportifs extrêmes, avec une très grande résistance aux chocs : surnommé « Explorer Edition » en interne, le boîtier serait fait d'une matière entre le caoutchouc et la gomme, comme sur les montres G-Shock de Casio. Selon les rumeurs dont nous disposons pour le moment, le design de l'Apple Watch Series 8 serait pratiquement identique aux modèles actuels. De nouveaux capteurs feraient leur apparition, dont un thermomètre et peut-être un tensiomètre.