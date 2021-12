MacBook Pro 2021 : un bug avec les cartes SD ?

Certains utilisateurs du MacBook Pro de 2021, que cela soit les modèles 14" ou 16", rencontrent des problèmes avec le nouveau lecteur de cartes SD. Selon les témoignages glanés par MacRumors , les nouveaux Macs peuvent ne pas reconnaître certaines cartes et cela de manière totalement aléatoire, alors que certaines cartes non détectées par le lecteur intégré sont bien reconnues par le Mac lorsqu'elles sont insérées dans un lecteur externe. Le temps de la détection peut également être particulièrement élevé, à plus de trente secondes voire plus d'une minute.

La connectique du MacBook Pro 2021

Il arrive qu'il y ait un message d'erreur ou que le Finder plante à l'ouverture de la carte. Le problème ne semble pas lié au formatage, à la capacité ou à la génération des cartes en question. Certains utilisateurs ont contacté Apple à ce sujet : les ingénieurs de Cupertino seraient au courant et plancheraient sur un correctif, qui sera sans doute intégré à une prochaine mise à jour de macOS. Si vous rencontrez des difficultés à lire une carte SD sur votre nouveau MacBook Pro, sachez donc que le pépin est probablement logiciel et sera a priori corrigé bientôt. En attendant, vous pouvez vous rabattre sur un adaptateur externe si vous en possédez un.