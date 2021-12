Apple Configurator est lancé sur iPhone

Jusqu'ici réservée au Mac, l'application de gestion de flotte Apple Configurator fait une première apparition surprise sur iOS aujourd'hui. Seulement disponible sur l'iPhone et exclu de l'iPad, Apple Configurator permet d'enregistrer un Mac (avec puce T2 ou M1 minimum) dans Apple Business Manager ou Apple School Manager. L'application peut fournir une configuration réseau au Mac en partageant celle de l'iPhone ou en choisissant un autre profil de configuration, et l'attribuer à un serveur MDM pour l'inscription d'appareil automatisée. Pour attribuer un nouveau Mac à son organisation, il suffit d'approcher l'iPhone du Mac à enregistrer lorsque celui-ci affiche le sélecteur de pays à son allumage.Pour utiliser l'application, il faut s'identifier à l'aide d'un identifiant Apple avec le rôle de Gestionnaire d'inscription d'appareil. Une fois un nouveau Mac enregistré, il se comporte comme n'importe quel autre appareil inscrit à l'aide de l'inscription d'appareil automatisée. Seule différence, l'utilisateur a trente jours pour supprimer l'appareil de l'organisation, de la supervision et de la solution MDM. Vous pouvez télécharger Apple Configurator pour iPhone sur l'App Store