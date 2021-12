Les négociations secrètes de Tim Cook avec la Chine

Tim Cook aurait, en personne, négocié un accord avec le gouvernement chinois portant sur plus de 275 milliards de dollars. En 2016, le CEO d'Apple a réalisé toute une série de visites en Chine, selon The Information qui révèle cette histoire. Les responsables d'Apple étaient inquiets des relations qu'entretenait Apple avec la Chine, alors que le gouvernement chinois qui trouvait qu'Apple n'en faisait pas assez pour le développement du pays et entretenait une mauvaise image du groupe, conduisant à une chute des ventes d'iPhone.Selon des documents internes, Tim Cook aurait été envoyé en Chine suite à des menaces spécifiques concernant Apple Pay, iCloud et l'App Store. Il aurait personnellement fait le travail de lobbying nécessaire auprès des représentants du gouvernement, et cela aurait abouti à la rédaction d'un accord de 1 250 mots spécifiant un certain nombre de concessions permettant à Apple d'obtenir des exemptions légales. L'accord porterait sur une période de cinq ans, renouvelable pour une année supplémentaire jusqu'à mai 2022.Dans l'accord, on retrouverait des aides au développement pour les sous-traitants, à la formation de nouveaux talents, des engagements d'utiliser certains composants locaux, de collaborer avec des firmes chinoises, s'impliquer dans les travaux de recherche des universités du pays, porter assistance au gouvernement dans certaines affaires, et investir dans certaines entreprises stratégiques. En mai 2016, Apple avait annoncé l'investissement d'un milliard de dollars dans Didi Chuxing , un concurrent d'Uber spécialisé dans la mise en relation d'utilisateurs et de conducteurs de taxis et de VTC ainsi que le covoiturage : cet investissement était moins stratégique pour l'hypothétique future voiture d'Apple que pour les précieuses relations d'Apple avec la Chine.The Information estime que l'importance de Tim Cook dans les négociations internationales est bien plus importante qu'on pourrait le croire, au point que le probable départ du patron d'Apple dans les prochaines années pourrait déstabiliser l'entreprise dans de domaine.