iOS 15.2 affiche l'historique des réparations

Avec iOS 15.2 , dont la sortie est prévue dans le courant du mois, Apple va mettre en place de nouvelles informations pour mieux connaître l'historique de réparation de l'iPhone. Dans Réglages > Général > Informations, il sera possible de retrouver l'historique de remplacement de certains composants. Il y aura la batterie sur les iPhone XR, XS, XS Max, SE 2 et plus récents, l'écran à partir de l'iPhone 11 et la caméra à partir de l'iPhone 12. iOS 15.2 pourra afficher si le composant utilisé est authentique ou s'il est impossible de vérifier sa provenance. Si le composant est authentique, l'iPhone pourra indiquer quand son remplacement a été réalisé.Subtilité de cette nouveauté, il n'y aura rien d'affiché s'il n'y a pas eu d'intervention sur l'iPhone en question. C'est en tout cas une avancée bienvenue pour les utilisateurs souhaitant acheter un iPhone d'occasion : il sera possible de vérifier en un coup d'oeil si le téléphone est susceptible d'embarquer des composants contrefaits.