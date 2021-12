Lancement imminent pour Apple Music Voice

À la surprise générale, Apple a annoncé en octobre une nouvelle formule pour accéder à son service de streaming musical : Apple Music Voice, à 4,99 € au lieu de 9,99 € pour l'abonnement individuel classique. Deux fois moins cher, cet abonnement est très particulier : il permet d'accéder au même catalogue musical, mais uniquement par le biais de Siri ! Il y aura d'autres limitations, comme l'absence d'audio spatial et du format Lossless, l'affichage des paroles, le téléchargement dans la bibliothèque ainsi que l'accès à ce qu'écoutent les proches, mais rien de rédhibitoire pour les utilisateurs ayant l'habitude d'utiliser Apple Music exclusivement avec un HomePod ou des AirPods.Le lancement de cette nouvelle formule est imminent. Apple a en effet annoncé sa prise en charge par iOS 15.2 et macOS 12.1 , dont les versions RC ont été lancées hier soir : le déploiement pour le grand public est attendu dans les deux prochaines semaines et Apple Music Voice devrait être activé dans la foulée.