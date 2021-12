Les AirPods Pro 2 seraient lancés à l'automne 2022

Après trois ans au catalogue pour la première génération d'AirPods Pro, c'est à l'automne 2022 qu'Apple dévoilerait de nouveaux modèles, selon les informations de Ming-Chi Kuo . La seconde génération étaient initialement attendue dès cette fin d'année 2021, mais le lancement aurait été repoussé . Après le récent lancement d'un nouveau boîtier avec l'ajout des aimants de MagSafe pour les modèles actuels, il faudra donc attendre encore un an pour découvrir des nouveautés.Pour les AirPods Pro 2, Apple préparerait un tout nouveau design qui se débarrasserait des tiges externes, à la manière des Beats Studio Buds . Il y aurait également une nouvelle puce pour améliorer la connexion avec les autres appareils et prolonger l'autonomie, et il faut aussi s'attendre à l'arrivée de nouveaux capteurs permettant de mettre en place des fonctionnalités de fitness pour ces écouteurs qui devraient renforcer leur intégration avec l'Apple Watch.