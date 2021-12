Un iPhone SE 4 plus grand pour 2023 ?

L'iPhone SE devrait avoir droit à une petite mise à jour au printemps prochain, mais il ne devrait s'agir qu'une simple mise à niveau de quelques composants et pas d'une véritable refonte. L'iPhone SE de troisième génération devrait donc toujours être basé sur le design de l'iPhone 8, qui commence à dater avec son bouton d'accueil et son écran LCD rectangulaire. Le design n'est pas la préoccupation première pour ce modèle d'entrée de gamme, mais la question du redesign va tout de même bientôt se poser.Selon Ming-Chi Kuo , l'attente ne serait pas trop longue : Apple aurait prévu un iPhone SE 4 dès 2023. L'analyste ne donne pas beaucoup d'informations mais affirme que le nouveau modèle disposerait d'un écran plus grand ; il ne précise pas si Apple basculerait sur un design à encoche, mais c'est très probable. Aujourd'hui, l'iPhone SE arbore une dalle de 4,7". Pour sa future refonte, Apple pourrait par exemple reprendre le design de l'iPhone 12 mini ou 13 mini, avec un écran OLED de 5,4", ou passer à un grand modèle de 6,1", par exemple en recyclant le design de l'iPhone XR avec un écran LCD plus économe. C'est encore assez flou pour le moment... Seul détail technique, ce futur modèle passerait de 3 Go à 4 Go de RAM.

iPhone SE 2 — iPhone 13 mini — iPhone XR

Pour 2022, Apple devrait en tout cas changer ses habitudes en terme de diagonales. Peu populaire, le modèle de 5,4" ne serait pas reconduit : il n'y aurait pas d'iPhone 14 mini . En revanche, il y aurait pour la première fois un très grand modèle non Pro. La gamme d'iPhone 14 serait ainsi composée de quatre modèles : deux de 6,1" (iPhone 14 et iPhone 14 Pro) et deux de 6,7" (iPhone 14 Max et iPhone 14 Pro Max). L'iPhone 13 mini serait conservé au catalogue un certain temps, mais un hypothétique futur iPhone SE pourrait à terme reprendre le flambeau des petites diagonales...