Une Apple Watch pour les sports extrêmes en 2022 ?

Après Mark Gurman il y a quelques jours, c'est au tour de Ming-Chi Kuo de donner sa feuille de route de l'Apple Watch pour l'année prochaine. Selon l'analyste, il y aurait bien une nouvelle Apple Watch SE en entrée de gamme pour accompagner l'Apple Watch Series 8. Et oui, uneserait bien au programme.L'analyste ne s'épanche pas sur le sujet, contrairement à Mark Gurman qui évoquait un nouveau matériau très résistant situé entre le caoutchouc et la gomme, un peu comme sur les montres G-Shock de Casio. Il parle en revanche de cette version comme un nouveau modèle à part entière, et non comme une quatrième déclinaison de l'Apple Watch Series 8 qui devrait toujours exister en aluminium, acier et titane. Cette édition pourrait-elle présenter une fiche technique légèrement différente, pourquoi pas avec des capteurs supplémentaires pour le sport ? Pour l'instant, ce n'est que spéculation.

Apple Watch Series 7 — Titane, acier et aluminium

Pour le moment, les nouveautés de l'Apple Watch Series 8 restent largement inconnues. La nouvelle montre devrait présenter un design très proche des modèles actuels et pourrait intégrer de nouveaux capteurs , dont un thermomètre et peut-être un tensiomètre, mais les rumeurs restent peu nombreuses et précises à ce stade. La sortie des futurs modèles est attendue pour septembre 2022.