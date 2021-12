Apple recrute pour son casque AR/VR

Apple ne tente plus réellement de masquer la préparation de son casque de réalité mixte, qui devrait mêler réalité virtuelle (VR) et réalité augmentée (AR) grâce à des caméras et une flopée de capteurs. Dans une nouvelle offre d'emploi publiée sur son site web, Apple cherche un développeur spécialisé AR/VR pour travailler sur. Le nouvel employé aura l'opportunité deet de. Sans oublierPlus de soixante autres offres d'emploi relatives à la réalité augmentée et la réalité virtuelles sont actuellement en ligne sur le site d'Apple, signe que les travaux sur le sujet s'intensifient. Selon de multiples rumeurs, c'est en 2022 qu'Apple dévoilerait son premier modèle de casque, sans doute à l'occasion de la WWDC en juin, pour un lancement en toute fin d'année. L'engin serait particulièrement haut de gamme, avec deux écrans 4K et un processeur de la trempe de la puce M1 secondé d'une autre puce dédiée aux différents capteurs. Selon Ming-Chi Kuo , l'aspect matériel serait déjà finalisé : les offres d'emploi actuelles porteraient ainsi sur la seconde génération de casque qui ne sortirait pas avant 2024. L'analyste évoque déjà un design plus léger et des performances en hausse...