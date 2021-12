Les cartes d'hôtels arrivent dans Apple Wallet

Avec iOS 15 , Apple a élargi l'application Wallet à différents types de clés, des serrures connectées aux badges de bureaux en passant par les cartes d'hôtel. Six mois après cette annonce, on vient d'apprendre une première prise en charge hôtelière et c'est du côté du groupe Hyatt que cela se passe : la chaîne va intégrer ses cartes d'hôtels à l'application Wallet. Cela va commencer par un test dans six établissements américains (Hawaii, Key West, Chicago, Dallas, Silicon Valley et Long Beach) avant d'être généralisé. Les clients pourront donc déverrouiller leur chambre d'hôtel et accéder à certains services (salles de sport, piscine, ascenseurs, etc.) avec leur iPhone ou leur Apple Watch.Comme d'habitude, Apple exerce un contrôle total sur les partenaires qui ont accès à l'application Wallet ainsi qu'à la puce NFC de l'iPhone et de l'Apple Watch. Comme pour les cartes de paiement ou de transport, il faudra donc du temps pour que les entreprises négocient leur accès avec Apple et cela restera majoritairement réservé aux grands groupes.