Apple fait visiter son studio de design à Apple Park

Il est extrêmement rare qu'Apple entrouvre les portes de ses locaux à des journalistes. La visite exclusive du studio de design d'Apple Park accordée au magazine Wallpaper est donc à apprécier à sa juste valeur : c'est la première fois qu'on peut jeter un oeil au processus créatif d'Apple depuis le départ de Jony Ive en 2019.

Evans Hankey et Alan Dye

Ce sont deux proches de Jony Ive qui ont repris ses responsabilités. D'un côté Evans Hankey qui est responsable du design industriel, et de l'autre Alan Dye qui est en charge de l'interface utilisateur. Jony Ive, comme Steve Jobs, voulaient que le nouveau campus permette de rapprocher les différentes équipes créatives. Qu'un designer industriel se retrouve assis à côté d'un expert en son ou de quelqu'un en train de travailler sur des tissus. Evans Hankey explique que cela ne s'est pas fait du jour au lendemain, que ça a même été un challenge, mais que c'est désormais un succès et qu'Apple croit plus que jamais en la pertinence d'une équipe la plus centralisée possible.Sans dévoiler quoi que ce soit de confidentiel, les designers d'Apple montrent leurs tables de réunion scénarisées pour l'occasion. Tests sur le positionnement des lentilles de l'iPhone 13 Pro, choix de polices de caractères, processus d'usinage de châssis pour les Macs, réflexions sur les coloris des bracelets et des cadrans d'Apple Watch, enregistrement d'effets sonores...Apple insiste comme toujours sur son souci du détail et ses travaux de recherche pour rendre ses interfaces et ses produits plus naturels. Il est par exemple question de la numérisation de milliers de formes d'oreilles pour l'élaboration des AirPods, des retours haptiques de l'Apple Watch ou des multiples clins d'oeil à la photographie analogique dans l'application Appareil photo de l'iPhone. Vous pouvez découvrir la visite guidée dans son intégralité sur le site de Wallpaper