AppleCare+ pourra être souscrit après une réparation

Vous est-il déjà arrivé de vous mordre les doigts de ne pas avoir souscrit à une assurance suite à un dommage accidentel survenu sur un de vos produits ? Apple joue déjà sur les deux tableaux, en vendant ses polices d'assurance AppleCare+ et en facturant au prix fort les réparations à ses clients n'y ayant pas souscrit. Selon un mémo interne intercepté par MacRumors , Apple vient de mettre en place la possibilité de souscrire à AppleCare+... après une réparation payante.Pour le moment, cette possibilité ne s'appliquerait qu'à l'iPhone et au Mac. Après avoir payé pour la réparation et regretté de ne pas avoir souscrit à AppleCare+, le client serait désormais éligible à AppleCare+ si le produit a moins d'un an et sous réserve d'une inspection et d'un diagnostic du réparateur (Apple ou un centre de service agréé). Si un dommage matériel est survenu plutôt rapidement suite à l'achat d'un produit dont la réparation coûte cher, c'est une option qui pourrait séduire certains utilisateurs.Pour l'iPhone 13 par exemple, une réparation d'écran hors garantie réalisée auprès d'Apple ou de son réseau de réparateurs agréés coûte 311,10 €. AppleCare+ est vendu 169 € et permet de réduire les frais de réparation de l'écran à 29 € en cas de dommage accidentel (dans la limite de deux incidents par an pendant deux ans).