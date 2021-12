Un nouveau firmware pour les différents AirPods

Une nouvelle version du logiciel interne des différents modèles d'AirPods vient d'être déployée par Apple. Numéroté 4C165, le nouveau firmware succède à la version 4A400 pour les AirPods 2 et AirPods Max, 4A402 pour les AirPods Pro et 4B66 pour les AirPods 3. On ne sait pas ce que renferme cette mise à jour, dont Apple ne précise pas le moindre détail : cela pourrait avoir quelque chose à voir avec l'arrivée imminente de iOS 15.2 et de Apple Music Voice mais ce n'est qu'une hypothèse.La mise à jour des AirPods ne se passe pas comme pour les autres produits d'Apple : il n'y a pas de bouton pour déclencher manuellement l'installation ! La nouvelle version du firmware s'installe en effet automatiquement, lorsque les écouteurs sont en charge dans leur boîtier ou lorsque le casque est connecté à un appareil iOS, mais il y a parfois un peu d'attente. Pour vérifier la version du firmware de vos AirPods, rendez-vous dans l'application Réglages, puis cliquez sur Général > Informations > AirPods de [...].