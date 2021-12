Un aperçu d'Apple Music Voice sur iOS 15.2

Le lancement d'Apple Music Voice est proche. La prise en charge de cette nouvelle formule d'abonnement au service de streaming musical d'Apple est en effet au programme sur iOS 15.2 et macOS 12.1 , tous les deux en version RC depuis quelques jours : le lancement pourrait avoir lieu dès la semaine prochaine. En attendant, le développeur Steve Moser est parvenu à accéder à ce service dont il dévoile sur MacRumors des captures d'écran sur iOS 15.2.À 4,99 € au lieu de 9,99 € pour l'abonnement classique, Apple Music Voice n'est censé fonctionner que par le biais de Siri, l'assistant vocal d'Apple. Il est cependant difficile de se passer d'interface graphique sur l'écran de l'iPhone et Apple a donc mis en place quelque chose de très minimaliste, laissant de la place pour des bandeaux publicitaires invitant à passer à la formule complète. On peut tout de même consulter le contenu des playlists et contrôler la lecture sans utiliser Siri.Steve Moser précise que la moindre tentative de se promener dans Apple Music par le biais de l'application se solde par l'affichage d'un panneau invitant à basculer sur la formule d'abonnement à 9,99 € par mois. Il y a également d'autres limitations, comme l'absence d'audio spatial et du format Lossless, l'affichage des paroles, le téléchargement de chansons dans la bibliothèque ainsi que l'accès à ce qu'écoutent les proches.