Matter développe un standard pour remplacer AirPlay

Les premiers produits compatibles avec le standard Matter, anciennement connu sous le nom de projet CHIP , arriveront l'année prochaine . Matter apporte un standard pour la maison connectée : développé par la Connectivity Standard Alliance (CSA), nouveau nom de la ZigBee Alliance, il regroupe les grands fabricants avec plus de 200 entreprises dont Apple, Amazon et Google. La norme fonctionnera avec les différentes technologies filaires ou sans fil et les appareils compatibles assureront une parfaite interopérabilité avec les différentes plateformes prenant Matter en charge.Si les premiers produits compatibles Matter devraient toucher à la domotique pure et dure (ampoules connectées, thermostats, serrures, etc.), le standard va également s'intéresser à la télévision, nous apprend The Verge . La CSA compte bien intégrer pleinement les téléviseurs à sa maison connectée, et il est question de standardiser le contrôle des différentes fonctionnalités de base des téléviseurs (volume, chaînes, sources, etc.) et surtout de permettre la diffusion de contenus depuis n'importe quel appareil. En somme, une sorte d'AirPlay amélioré mais sous la forme d'un standard commun à tous les fabricants.En 2022, le système fonctionnera d'application à application en attendant que les téléviseurs et lecteurs deviennent pleinement compatibles Matter. La spécification prévoit la diffusion par URL pour envoyer du contenu sur un téléviseur même si ce dernier ne dispose pas de l'application utilisée sur l'émetteur, via les protocoles DASH ou HLS. Le standard ambitionne aussi la prise en charge des notifications envoyées par les différents appareils de domotique, y compris les contenus riches et interactifs : par exemple, un interphone pourrait diffuser sa vidéo en temps réel sur le téléviseur Samsung du salon, lui-même piloté par un smartphone Android, tout en envoyant le son sur les enceintes Alexa d'Amazon, alors que l'utilisateur pourrait invoquer Siri pour ouvrir la porte. Cette intégration ne se fera pas du jour au lendemain, mais les différents fabricants ont compris qu'ils avaient tous à y gagner et ce projet semble bien parti pour révolutionner la domotique.