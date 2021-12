macOS 13 s'appellera-t-il... Mammoth ?

Après Monterey cette année, quel sera le nom de macOS 13 l'année prochaine ? Depuis 2013, chaque nouvelle version majeure du système d'exploitation du Mac porte le nom d'un lieu californien plus ou moins célèbre. Cela a commencé avec OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, puis il y a eu macOS 10.12 Sierra, macOS 10.13 High Sierra, macOS 10.14 Mojave, macOS 10.15 Catalina, macOS 11 Big Sur et enfin macOS 12 Monterey qui est l'édition actuelle.Cela fait des années qu'Apple utilise des sociétés écrans pour protéger certains noms qu'elle souhaite garder sous le coude pour de futures versions de macOS. L'année dernière, Apple a pris la peine de renouveler deux marques : Monterey et Mammoth. Monterey est désormais utilisé, et Mammoth vient de bénéficier d'une nouvelle extension . Cela fait huit ans qu'Apple conserve cette marque via son entreprise Yosemite Research LLC, qui avait également servi à déposer Yosemite ainsi que Redwood qui a finalement été abandonnée.

Mammoth Mountain — Photo par Ricardo Pimentel

Apple pourrait donc utiliser le nom Mammoth pour macOS 13 — c'est en tout cas le dernier survivant parmi la longue liste qui avait été déposée en 2013. Mammoth se situe à l'est de l'État de Californie dans le comté de Mono et désigne à la fois la ville de Mammoth Lakes et le volcan Mammoth Mountain , réputé pour son enneigement généreux et son domaine skiable. Nous aurons la réponse en juin prochain à l'occasion de la WWDC 2022. Pour le moment, macOS 13 n'a fait l'objet d'aucune rumeur particulière et les différentes nouvelles fonctionnalités restent totalement inconnues.