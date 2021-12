Un outil pour mettre à jour les AirPods... en Apple Store

À chaque mise à jour du logiciel interne des AirPods (il y en a encore eu une la semaine dernière ), la même question revient : comment faire pour les mettre à jour manuellement ? L'installation d'une nouvelle version du firmware est en effet censée être automatique lorsque les AirPods sont dans leur boîtier de charge, et il n'y a pas le moindre bouton permettant de déclencher l'installation. Il existe bien une méthode non officielle (écouter de la musique pendant 30 secondes, mettre les AirPods et leur boîtier à charger via Lightning puis attendre 30 minutes sans s'éloigner de l'iPhone), mais elle ne fonctionne pas à tous les coups...Dans un mémo interne intercepté par MacRumors , on apprend qu'Apple va mettre en place un petit outil permettant de déclencher cette mise à jour manuellement : elle sera intégrée à Apple Service Toolkit 2 pour faciliter la vie des techniciens des Apple Stores et des centres de service agréés, notamment pour résoudre certains bugs (par exemple, lorsque un des deux AirPods est resté au firmware précédent). Malheureusement, cet outil restera réservé aux techniciens et sa mise en place nous indique qu'Apple ne compte pas mettre en place de bouton de mise à jour manuelle sur iOS pour le moment. Pour vérifier la version du firmware des AirPods, il faut se rendre dans l'application Réglages, puis cliquez sur Général > Informations > AirPods de [...].