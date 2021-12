Apple TV+ s'engage à produire en France

Les contenus français vont se multiplier sur les différentes plateformes de streaming. Transposée en France, la directive européenne sur les services de médias audiovisuels a conduit le Conseil supérieur de l'audiovisuel à s'accorder avec les services présents dans le pays. Le CSA annoncé un accord avec Netflix, Disney+, Amazon Prime Video et Apple TV+, qui ont tous les quatre accepté de consacrer 20% de leur chiffre d'affaires réalisé en France à la production locale (20% pour le cinéma, 80% pour les autres types d'oeuvres dont les séries).

Lupin, série TV française de Netflix

Le CSA estime que cet engagement permettra de contribuer à la création française à hauteur de 250 à 300 millions d'euros par an. Selon Variety , Netflix représenterait 200 millions d'euros à lui tout seul. Chez Apple, le premier contenu français sera, un thriller en six épisodes avec Vincent Cassel et Eva Green dont la date de sortie n'est pas encore connue. Les discussions sur une réforme de la chronologie des médias sont également en cours : le délais pour la diffusion des longs métrages étant sortis en salle pourrait être ramené de 36 à 15 mois en début d'année prochaine.