iOS 15.2 et tvOS 15.2 sont disponibles pour tous

Avec iOS 15.2, profitez d’Apple Music Voice, une nouvelle formule d’abonnement permettant d’accéder à Apple Music à l’aide de Siri. Cette mise à jour inclut également le rapport de confidentialité des apps, le programme d’héritage numérique, ainsi que d’autres fonctionnalités et correctifs pour votre iPhone.



Abonnement Apple Music Voice

• Apple Music Voice est une nouvelle formule d’abonnement permettant d’accéder à l’ensemble des morceaux, playlists et stations d’Apple Music à l’aide de Siri.

• La fonctionnalité « Demander à Siri » suggère des morceaux en fonction de votre historique d’écoute et de ce que vous aimez ou n’aimez pas.

• « Écouter à nouveau » vous permet d’accéder à une liste de morceaux récemment écoutés.



Confidentialité

• Le rapport de confidentialité des apps disponible dans l’app Réglages vous permet de voir la fréquence à laquelle les apps ont accédé à votre position, à vos photos, à votre appareil photo, à votre micro, à vos contacts et plus encore au cours des sept derniers jours, ainsi que leur activité réseau.



Identifiant Apple

• L’héritage numérique vous permet de désigner des personnes comme contacts légataires qui pourront accéder à votre compte iCloud et à vos données personnelles en cas de décès.



Appareil photo

• Commande de mode Macro disponible dans l’app Réglages sur l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max pour passer à l’objectif ultra grand angle et prendre des photos et des vidéos en mode Macro.



App TV

• L’onglet Store vous permet de parcourir, d’acheter et de louer des films et des séries TV en un seul et même endroit.



CarPlay

• Amélioration des plans de certaines villes prises en charge dans l’app Plans d’Apple, avec des détails comme les voies de circulation, les terre-pleins centraux, les bandes cyclables et les passages piétons.



Cette version apporte également les améliorations suivantes pour votre iPhone :

• La fonctionnalité « Masquer mon adresse e-mail » est disponible dans l’app Mail pour les abonnés à iCloud+ afin qu’ils puissent créer des adresses e-mail aléatoires uniques.

• L’app Localiser peut localiser votre iPhone pendant une durée maximale de 5 heures lorsque celui-ci est en mode Réserve.

• L’app Bourse vous permet d’afficher la devise d’un afficheur et de voir les performances depuis le début d’année lors de la consultation des graphiques.

• Les apps Rappels et Notes vous permettent désormais de supprimer ou de renommer des tags.



Cette version apporte également des correctifs pour votre iPhone :

• Siri pouvait ne pas répondre lorsque VoiceOver était en cours d’exécution et que l’iPhone était verrouillé.

• Les photos au format ProRAW pouvaient apparaître surexposées dans les apps de retouche photo de tierce partie.

• Les scènes HomeKit incluant une porte de garage pouvaient ne pas s’exécuter depuis CarPlay lorsque votre iPhone était verrouillé.

• CarPlay pouvait ne pas mettre à jour les informations « À l’écoute » pour certaines apps.

• Les apps de diffusion vidéo en continu pouvaient ne pas charger le contenu sur certains modèles d’iPhone 13.

• Les évènements de Calendrier pouvaient apparaître à la mauvaise date chez les utilisateurs de Microsoft Exchange.



Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans toutes les régions ou sur tous les appareils Apple. Pour en savoir plus sur les correctifs de sécurité apportés par les mises à jour logicielles d’Apple, veuillez consulter la page suivante :

https://support.apple.com/kb/HT201222

Un mois et demi après iOS 15.1 qui apportait la fonctionnalité SharePlay ainsi que le format ProRes sur l'iPhone 13 Pro, c'est au tour d'iOS 15.2 d'entrer en piste ce soir. Les nouveautés sont moins importantes mais plus nombreuses. Du côté de l'Apple TV, tvOS 15.2 est également proposé mais sans précisions d'Apple sur le contenu de la mise à jour, qui semble bien plus anecdotique. La version 15.2 du logiciel interne du HomePod est également proposée pour la prise en charge d'Apple Music Voice et la prise en charge du russe et du néerlandais pour Siri.Apple a communiqué la liste des nouveautés d'iOS 15.2 que vous pouvez découvrir en intégralité ci-dessous. iOS 15.2 intègre notamment la prise en charge de l'abonnement d'Apple Music réservé à Siri et du rapport de confidentialité des apps qui permet de prendre connaissance des accès des différentes applications aux données personnelles et aux capteurs. Il y a aussi la mise en place d'alertes pour les enfants en cas de photos contenant de la nudité dans l'application Messages, la mise en place des contacts légataires , un bouton pour le mode macro sur l'iPhone 13 Pro, un nouvel onglet "Store" sur l'application TV et de nouvelles cartes pour certaines villes dans CarPlay. iOS 15.2 apporte également un certain nombre de corrections de bugs.Cette nouvelle version d'iOS est également disponible pour l'iPad sous le nom d'iPadOS 15.2. Comme toujours, vous pouvez installer cette mise à jour en vous rendant dans l'application Réglages > Général > Mise à jour logicielle, idéalement en prenant soin de réaliser une sauvegarde préalable.Voici la liste complète des nouveautés :