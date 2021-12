Apple Watch : watchOS 8.3 est disponible

Après watchOS 8.1 il y a un mois et demi puis watchOS 8.1.1 un peu plus tard pour corriger des bugs, une nouvelle mise à jour logicielle est disponible pour l'Apple Watch ce soir. Il ne s'agit pas de watchOS 8.2 mais directement de watchOS 8.3, sans explication de la part d'Apple. Cette mise à jour apporte la compatibilité avec Apple Music Voice , qui permet d'accéder au catalogue Apple Music pour 4,99 € au lieu de 9,99 € par mois mais seulement par le biais de Siri, prend en charge le rapport de confidentialité des apps mis en place avec iOS 15.2 , et corrige un problème causant une interruption des séances de Pleine conscience lorsque l'utilisateur recevait une notification.Comme toujours, vous trouverez cette nouvelle version sur l'application Apple Watch de votre iPhone, dans Ma montre > Général > Mise à jour logicielle. Pour lancer la mise à jour, il faut que les deux appareils soient connectés à un réseau Wi-Fi, que l'Apple Watch dispose de plus de 50% de batterie, et la montre doit également rester en charge sur son galet le temps de la mise à jour.