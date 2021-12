Monterey : la fonctionnalité Commande universelle repoussée au printemps 2022

Décidément, Apple a du mal à finaliser la fonctionnalité Commande universelle de macOS Monterey. Elle était apparue dans une version bêta en octobre dernier mais elle avait finalement été retirée avant la sortie de macOS Monterey à la fin du mois d'octobre, Apple promettant alors une arrivée d'ici la fin de l'année. Hier soir, la version 12.1 de macOS a été déployée avec SharePlay mais sans Commande universelle. Sur son site web , Apple indique désormais que le lancement aura finalement lieu au printemps.Commande universelle permet d'utiliser un seul clavier et souris pour piloter le Mac et l'iPad, ou une combinaison de différents appareils posés sur une même table : le curseur peut passer d'un appareil à l'autre et il devient même possible de glisser-déposer des éléments entre macOS et iPadOS. C'est simple sur le principe, mais sans aucun doute très complexe dans l'exécution...