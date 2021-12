Apple lance Tracker Detect sur Android pour détecter les AirTags

Les premiers tests des AirTags avaient pointé du doigt la faiblesse des mesures de sécurité mises en place par Apple pour éviter que des personnes soient suivies à leur insu. En juin dernier, Apple avait annoncé la mise en place de certains garde-fous ainsi que le lancement d'une application pour les utilisateurs de smartphones sous Android. Cette application est désormais disponible aux États-Unis : elle se nomme Tracker Detect et peut être téléchargée sur le Play Store de Google.Il ne s'agit pas de rendre les AirTags compatibles avec Android mais simplement de permettre aux utilisateurs le souhaitant de pouvoir vérifier si un traqueur les suite à la trace ; cela fonctionne avec les AirTags mais également avec les autres appareils compatibles avec le réseau Localiser. L'application est ainsi très simple avec un seul bouton permettant au smartphone de scanner son environnement. Si un traqueur est détecté, il apparaît dans une liste avec la possibilité de le faire sonner et d'obtenir des instructions pour le désactiver.Pour éviter les faux-positifs, seuls les traqueurs ayant été séparés de leur propriétaire pendant plus de 15 minutes peuvent être détectés par cette application et il faut également une proximité supérieure à 10 minutes pour pouvoir faire sonner un AirTag. C'est un outil bienvenu pour les personnes ayant des suspicions, mais c'est aussi une application qui enlève de l'intérêt aux AirTags pour ceux qui comptent s'en servir comme potentiel système anti-vol.