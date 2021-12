Sans doute pas d'iPhone pliable avant 2024 au plus tôt

Apple va-t-elle un jour dévoiler un modèle d'iPhone équipé d'un écran pliable ? On sait que les ingénieurs de Cupertino planchent sur le sujet depuis de nombreuses années — les premiers brevets sur le sujet remontent à 2013 — mais le domaine est complexe et on sait qu'Apple aime prendre son temps et ne pas se lancer avant d'avoir atteint un certain niveau de qualité, quitte à être le dernier à débarquer dans un nouveau secteur.

Concept d'iPhone pliable par EverythingApplePro

Un peu plus tôt cette année, Ming-Chi Kuo estimait qu'Apple pourrait arriver à lancer un premier modèle dès l'année 2023 avec un écran QHD+ (3 200 x 1 800 pixels) d'une diagonale de 8 pouces fourni par Samsung. L'analyste précisait toutefois que les ingénieurs d'Apple avaient encore plusieurs challenges techniques à surmonter, n'excluant donc pas un lancement plus tardif. Aujourd'hui, l'analyste Ross Young confirme qu'Apple compte bien dévoiler un modèle d'iPhone doté d'un écran pliable dans assez peu de temps mais affirme que l'objectif de 2023, sans être totalement irréaliste, est très agressif : il affirme qu'il est plus raisonnable de s'attendre à une commercialisation en 2024.Ces deux analystes sont-ils en train de tirer des plans sur la comète, ou tout du moins de sur-interpréter les indices dont ils disposent auprès de leurs sources chez Apple et ses sous-traitants ? En janvier dernier, Mark Gurman appelait à la prudence : le célèbre journaliste confirmait l'existence de travaux sur les écrans pliables mais il affirmait aussi qu'Apple n'avait encore aucun projet concret de commercialisation à ce stade. Tout le monde est en tout cas d'accord : il n'y aura sans doute rien dans les deux prochaines années.