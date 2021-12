Un iMac Pro 27 pouces avec Mini-LED et 120 Hz au printemps ?

Après l'iMac 24" avec puce M1 commercialisé en avril 2021, de nombreux utilisateurs professionnels attendent qu'Apple s'attaque à la refonte des grands modèles. L'attente pourrait ne plus être bien longue : les récentes rumeurs pointent toutes vers un lancement au printemps 2022, un an plus tard. Aujourd'hui, l'analyste Ross Young persiste et signe : ce sera pour le printemps, avec les technologies Mini-LED (vrais noirs) et ProMotion (rafraichissement à 120 Hz), et Apple en profiterait pour changer le nom de ce grand modèle qui deviendrait l'iMac Pro. La diagonale de l'écran pourrait rester à 27", mais avec des marges nettement réduites autour de la dalle.

Concept d'iMac Pro 27" par Renders By Ian

Comme l'iMac 24" qui reprenait la plupart des caractéristiques des Macs déjà équipés de la puce Apple M1, le futur iMac Pro devrait reprendre une bonne partie de la fiche technique des récents MacBook Pro avec puce Apple M1 Pro et M1 Max. Pour accompagner les nouveaux processeurs, il y aurait ainsi 16 Go de RAM et 512 Go de stockage au minimum, avec un maximum de 64 Go et 8 To. La connectique devrait s'enrichir avec l'intégration d'un lecteur de cartes SD et peut-être même d'un port HDMI, alors qu'Ethernet serait inclus sur le bloc d'alimentation.Parmi les incertitudes, on sait qu'Apple a testé l'intégration de la reconnaissance faciale de Face ID mais Mark Gurman prévenait cet été que l'intégration à l'iMac pourrait attendre 2023 . Reste également la question de l'encoche, signe distinctif du nouveau MacBook Pro qui n'a pour le moment fait l'objet d'aucune rumeur en ce qui concerne l'iMac...Le programme d'Apple sera une nouvelle fois chargé sur le front du Mac pour 2022 : selon Mark Gurman, Apple prévoirait la sortie de pas moins de cinq nouveaux modèles . Il y aurait l'iMac Pro mais aussi une refonte du MacBook Air, du Mac mini et le passage à la puce M2 du MacBook Pro 13,3", sans oublier le très attendu nouveau Mac Pro vers la fin d'année.