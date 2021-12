8 Go de RAM et 48 mégapixels pour l'iPhone 14 Pro ?

L'iPhone 14 Pro serait le premier smartphone d'Apple à intégrer 8 Go de RAM. Cette indiscrétion nous provient de l'analyste Jeff Pu, cité par MacRumors . Aujourd'hui, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max grimpent à 6 Go, contre 4 Go pour l'iPhone 13 mini et l'iPhone 13 classique : c'est inchangé depuis la gamme d'iPhone 12. Jeff Pu n'indique pas si l'iPhone 14 classique resterait à 4 Go ou s'il en profiterait pour monter à 6 Go. Il n'y a pas forcément urgence, mais c'est toujours bon pour la pérennité de l'ensemble.

Concept d'iPhone 14 Pro Max par Renders By Ian

Jeff Pu clame également que les prochains modèles Pro intégreront un grand-angle de 48 mégapixels, ce qui rejoint les allégations de Ming-Chi Kuo . Aujourd'hui, le capteur principal de l'iPhone plafonne à 12 mégapixels, ce qui limite les zooms numériques et les recadrages. En quadruplant le nombre de pixels, Apple pourrait offrir beaucoup plus de souplesse sur ce point, tout en permettant de filmer en 8K. Grâce à la technique dequi consiste à regrouper les pixels par quatre, le nouveau capteur serait aussi capable de fonctionner comme un appareil photo de 12 mégapixels classique mais en offrant de bien meilleures performances en cas de faible luminosité. Cette évolution serait réservée aux modèles Pro et seul le grand-angle serait concerné : l'ultra grand-angle et le téléobjectif resteraient à 12 mégapixels.La gamme d'iPhone 14 est attendue pour septembre 2022. Les rumeurs anticipent un changement dans l'organisation de la gamme avec la disparition du modèle mini , peu populaire. Il n'y aurait plus que deux diagonales différentes au lieu de trois aujourd'hui, mais la gamme classique gagnerait un grand modèle : il y aurait ainsi l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro à 6,1", et l'iPhone 14 Max et l'iPhone 14 Pro Max à 6,7". Jeff Pu évoque un possible retour à 64 Go (au lieu de 128 Go aujourd'hui) pour les modèles d'entrée de gamme, ce qui permettrait de faire baisser les prix, mais on a un peu du mal à y croire.