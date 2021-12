NFC : l'iPhone pourra bientôt déverrouiller un Vélib'

Depuis le 30 novembre, les utilisateurs du système de vélos en libre-service parisien peuvent prendre leur Vélib' grâce à la puce NFC de leur smartphone. Une fois le compte configuré, il suffit d'apposer son smartphone contre le vélo souhaité pour que celui-ci se déverrouille. Sans surprise, cette fonctionnalité est strictement réservée aux utilisateurs de smartphones Android pour le moment ; Apple n'ouvre pas l'accès à la puce NFC de l'iPhone et de l'Apple Watch sans d'âpres négociations préalables. Il y a cependant une lueur d'espoir, a repéré Guillaume Rozier : sur le site web de Vélib' Métropole , l'exploitant Smovengo indique queC'est une déclaration qui reste cependant à prendre avec prudence. En début d'année, Île-de-France Mobilités et RATP ont lancé la possibilité de recharger un passe Navigo directement grâce à la puce NFC de l'iPhone, mais il n'est toujours pas possible d'utiliser l'iPhone ou l'Apple Watch pour valider son titre de transport sur les bornes du réseau parisien. Quand on sait que les négociations durent depuis 2018 ...