iOS 15.2 peut restaurer un iPhone ou iPad sans ordinateur

C'est une petite nouveauté d'iOS 15.2, sorti cette semaine , sur laquelle Apple n'avait jusqu'ici pas communiqué. Dans un document de support , on apprend que cette nouvelle version d'iOS est désormais capable de restaurer un iPhone, iPad ou iPod touch sans besoin d'ordinateur dans le cas où l'appareil est bloqué suite à l'oubli du code de déverrouillage. Précédemment, il fallait impérativement relier connecter l'appareil à un Mac ou un PC pour activer le mode de récupération et lancer la restauration.La procédure est désormais très simple : il suffit d'entrer un mauvais code jusqu'à ce que l'iPhone, l'iPad ou l'iPad touch se bloque et offre une option permettant d'effacer l'appareil. Il faut ensuite entrer ses identifiants Apple ID et il est alors possible de tout effacer, restaurer ses données à partir d'une sauvegarde et enregistrer un nouveau code secret. L'accès à un ordinateur reste indispensable si la sauvegarde a été réalisée sur celui-ci, mais pas si l'utilisateur réalise ses sauvegardes sur iCloud.