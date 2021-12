Safari 15.2 aussi disponible pour Big Sur et Catalina

Safari 15.2 a fait ses premiers pas sur macOS Monterey avec la version 12.1 du système qui est sortie ce lundi. Cette nouvelle version du navigateur d'Apple a aussi été déployée pour les utilisateurs de macOS 10.15 Catalina et de macOS 11 Big Sur pour les utilisateurs qui ne peuvent ou ne veulent pas mettre à jour leur Mac à la version de macOS la plus récente.Cette mise à jour de Safari inclut de multiples correctifs de sécurité , avec des corrections de failles qui pouvaient permettre à un site web malveillant d'exécuter du code sans l'autorisation de l'utilisateur. Pour cette simple raison, l'installation de Safari 15.2 est donc hautement recommandée. La mise à jour inclut également d'autres améliorations sous le capot avec des évolutions de WebKit , comme la prise en charge des images au gamut étendu DCI-P3 dans les rendus de l'élément canvas ou la prise en charge de plus de RAM dans Web Assembly. Bref, rien de bien passionnant pour l'utilisateur final mais l'assurance pour ce dernier de rester le plus à la page possible.