Apple sort la version 4 de Swift Playgrounds

• Crée des apps d’iPhone et d’iPad avec SwiftUI, directement sur ton iPad (requiert iPadOS 15.2 ou ultérieur) ;

• L’intégration d’App Store Connect te permet de télécharger ton app terminée sur l’App Store ;

• L’aperçu d’app affiche les modifications que tu apportes à ton app en temps réel ;

• L’aperçu en plein écran te permet de consulter ton app sur l’ensemble de l’écran ;

• Des suggestions de code intelligentes et intégrées te permettent de rédiger du code, rapidement et avec précision ;

• Les projets d’app permettent de déplacer des projets vers Xcode et vice-versa ;

• La recherche dans le projet permet de trouver des résultats dans plusieurs fichiers ;

• La bibliothèque d’extraits propose des centaines de commandes, symboles et couleurs de SwiftUI ;

• La prise en charge des paquets Swift te permet d’ajouter du code public pour améliorer tes apps.

Annoncé à la WWDC en juin dernier, Swift Playgrounds 4 est enfin disponible ! Cet outil permet de développer des applications pour iOS et iPadOS directement depuis l'iPad, et cette nouvelle version permet de s'affranchir de Xcode sur le Mac pour soumettre le projet final sur l'App Store. L'application est avant destinée aux débutants qui souhaitent apprendre à créer des applications avec le langage de programmation Swift, Apple proposant notamment des cours et des exercices.Voici les nouveautés de cette version 4 :Cette nouvelle version requiert iOS 15.2 , disponible depuis le début de semaine. Vous pouvez télécharger Swift Playgrounds 4 gratuitement sur l'App Store