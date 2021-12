LG préparerait trois nouveaux écrans pour Apple

Apple ne développerait pas un, pas deux mais trois nouveaux moniteurs externes, à en croire @dylandkt dont l'historique en matière de rumeurs est plutôt bon. Si les informations du fuiteur sont correctes, c'est LG qui serait en charge de la mise au point de ces nouveaux modèles. Ce partenariat avec le fabricant coréen n'est pas nouveau : Apple avait déjà collaboré avec LG pour la mise au point des écrans UltraFine en 2016.Parmi ces trois modèles, il y aurait un successeur pour l'écran Pro Display XDR , le modèle Mini-LED 6K très haut de gamme qui accompagne le Mac Pro depuis 2019. Toujours d'une diagonale de 32 pouces, ce nouveau modèle intégrerait une puce spécifique développée par Apple — en juillet dernier, une rumeur évoquait l'intégration de la puce Apple A13 , qui pourrait donner à l'écran une certaine indépendance du Mac tout en secondant le processeur principal sur certaines tâches.Les deux autres modèles auraient des diagonales de 24 et 27 pouces et pourraient donc reprendre les dalles de la future gamme d'iMac (la refonte du modèle 27" est attendue pour le printemps 2022). Le fuiteur ne sait pas si ces deux références intégreraient la puce Apple du Pro Display XDR. Il évoque en revanche la technologie Mini-LED (vrais noirs) ainsi que la technologie ProMotion, qui permet un rafraichissement pouvant monter jusqu'à 120 Hz pour des animations plus fluides, au moins pour le modèle 27 pouces.

L'écran Pro Display XDR d'Apple à côté du MacBook Pro de 2021

Après quelques années d'absence sur ce secteur, Apple s'est remise à commercialiser un moniteur sous sa propre marque avec le Pro Display XDR sorti en 2019 mais avec une tarification (à partir de 5 499 € avec le fameux pied optionnel à 1 099 €) qui réserve ce modèle à un marché de niche. Il y a une importante demande pour des modèles plus abordables et le journaliste Mark Gurman nous confiait en janvier dernier qu'Apple avait bien commencé à travailler sur ce sujet. Reste la question du calendrier et c'est encore un peu flou : @dylandkt parle d'un développement qui en serait encore à ses débuts, ce qui pourrait nous mener à la fin d'année 2022 en concomitance avec la bascule du Mac Pro sur l'architecture Apple Silicon.