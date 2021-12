Apple repousse le retour au bureau indéfiniment

Apple avait déjà repoussé le retour au bureau de ses employés à plusieurs reprises. Suite à la recrudescence de cas de Covid-19, la reprise espérée au 1er février 2022 vient d'être abandonnée. Selon Zoë Schiffer de NBC News, Apple s'est fait une raison et ne donne désormais plus de date : le retour au bureau se fera, selon un e-mail envoyé par Tim Cook à ses employés. Pour améliorer le confort du télétravail, les salariés recevront un crédit de 1 000 dollars pour mieux équiper leur domicile.

Entrée du Steve Jobs Theatre d'Apple Park, 2019

Apple ne souhaite pas pérenniser le télétravail intégral et préfère une solution hybride avec un maximum de deux jours à domicile chaque semaine : c'est cette organisation qui sera mise en place lorsque cela sera à nouveau possible. Cette semaine, Apple a fermé trois de ses boutiques en Amérique du Nord et rétabli le port du masque obligatoire dans l'ensemble de ses magasins.