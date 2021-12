Apple TV+ : Ted Lasso, Suspicion et 007

Apple a lancé un mini-épisode surprise de Ted Lasso pour célébrer l'approche des fêtes de fin d'année. Publié directement sur YouTube , il est réalisé en animation de pâte à modeler, image par image. Les différents acteurs sont bien présents par la voix pour cet épisode spécial appelédans lequel Ted Lasso a perdu sa célèbre moustache. En plus de Ted Lasso, Roy Kent, Rebecca Welton, Leslie Higgins, Jamie Tartt et Keeley Jones partent à la recherche de la moustache disparue. La saison 3 de Ted Lasso, déjà commandée par Apple, est attendue pour 2022.Apple a également annoncé l'arrivée le 4 février 2022 d'une nouvelle série appelée Suspicion. Avec Uma Thurman dans le premier rôle, la série racontera l'histoire d'une femme d'affaires dont le fils est enlevé. Il y a rapidement des suspicions sur quatre citoyens britanniques qui séjournaient dans le même hôtel la nuit de la disparition, mais il apparaît que certains personnages étaient vraisemblablement au mauvais endroit au mauvais moment. Uma Thurman sera accompagnée par Kunal Nayyar, Noah Emmerich, Georgina Campbell, Elyes Gabel, Elizabeth Henstridge, Tom Rhys-Harries et Angel Coulby. Il y aura huit épisodes, dont deux diffusés le jour du lancement avec une sortie hebdomadaire ensuite.Apple vient aussi d'annoncer la production d'un nouveau documentaire :reviendra sur six décennies de musiques de James Bond, avec des interviews et archives exclusives. Le film sortira en octobre 2022, pour les soixante ans de la franchise.