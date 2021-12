Apple veut développer toujours plus de composants en interne

Après le rachat des activités de modems d'Intel en 2019, Apple s'est attaquée à la mise au point d'un modem 5G maison. Johny Srouji, Vice-Président des technologies matérielles d'Apple, a confirmé ce projet il y a un an et on s'attend à un lancement en 2023 . De nombreuses rumeurs indiquent qu'Apple ne compterait pas s'arrêter en si bon chemin, notamment avec le développement des antennes accompagnant le modem ainsi que la puce PMIC en charge de la gestion de l'alimentation.Aujourd'hui, le journaliste Mark Gurman nous apprend sur Bloomberg qu'Apple va ouvrir de nouveaux bureaux à Irvine, dans le sud de Los Angeles. De nombreuses offres d'emploi spécialisées dans technologies sans fil ont été publiées pour ce nouvel emplacement, situé stratégiquement à proximité d'autres mastodontes du secteur comme Broadcom, Skyworks ou NXP Semiconductors. Cela lui permet de séduire de nouveaux employés qui ne souhaitent pas se rendre à Cupertino, qui se trouve dans la banlieue de San Francisco à plus de 600 kilomètres de là. Cela lui permet également d'aller débaucher les talents là où ils se trouvent.

Les offres d'emploi d'Apple ne cachent pas ce dont il s'agit. Mark Gurman affirme qu'Apple aurait des ambitions du côté du Bluetooth, du Wi-Fi et d'autres puces comme l'Ultra Wideband et la NFC, des composants aujourd'hui fournis par Broadcom, Skyworks, NXP et Qualcomm. Les projets d'Apple à Irvine n'en seraient qu'à leurs débuts mais ce n'est que la continuité d'une stratégie mise en place depuis plusieurs années qui consiste à internaliser la production de plus en plus de composants.