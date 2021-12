Avec macOS 12.2, l'app Musique devient pleinement native

Quelques jours après la sortie de macOS 12.1 , Apple a hier soir distribué la première version bêta de macOS 12.2 aux développeurs. Il faut fouiller pour dénicher les nouveautés : Apple ne précise pas quelles sont les changements apportés par cette future mise à jour. Le site 9To5Mac a en tout cas trouvé une évolution très intéressante : les ingénieurs d'Apple travaillent à rendre l'application Musique pleinement native.Suite à l'abandon d'iTunes en 2019, Apple a changé de design avec l'application Musique mais n'a pas révolutionné les fondations de l'application, qui reste essentiellement un navigateur web en ce qui concerne le service de streaming Apple Music. Avec macOS 12.2, Apple Music utilise désormais AppKit, le framework natif de macOS. Résultat, l'application n'a plus à charger des pages complètes mais seulement des données qui sont ensuite affichées de manière bien plus rapide et réactive.

Visuel par 9To5Mac