MacBook Pro : macOS 12.2 apporte les 120 Hz de ProMotion sur Safari

C'est une des grosses nouveautés du MacBook Pro de 2021 : la technologie ProMotion permet à l'écran de monter à un taux de rafraichissement de 120 Hz, au lieu de 60 Hz sur une dalle classique, tout en pouvant descendre à 24 Hz en cas d'affichage fixe pour économiser de l'énergie. En doublant le nombre d'images affichées par seconde, macOS peut ainsi afficher des animations bien plus fluides : un simple défilement de page paraît plus naturel, moins saccadé.Lors de la présentation de la nouvelle gamme de MacBook Pro, Apple avait utilisé Safari pour démontrer l'efficacité de ProMotion. Mais à la surprise générale, il s'est finalement avéré dans les premiers tests que le navigateur d'Apple ne prenait pas les 120 Hz en charge et restait bloqué à 60 Hz...Il y a un mois, Apple a corrigé ce problème dans la version 135 de Safari Technology Preview , une version de Safari spécifiquement destinée aux développeurs qui permet à Apple de tester certains changements avant leur implémentation auprès du grand public. Hier soir, la première version bêta de macOS 12.2 a été envoyée aux développeurs et la prise en charge des 120 Hz dans Safari est bien au programme de cette future mise à jour. Si vous possédez un MacBook Pro de 2021 et attendez l'arrivée de ProMotion au sein de Safari, sachez donc que ce sera avec macOS 12.2 dans les prochaines semaines, sans doute vers la fin du mois de janvier ou au début du mois de février.