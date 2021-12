Apple TV+ : Severance le 18 février, sortie de Swan Song

Apple vient de publier la première bande-annonce de, une nouvelle série originale réalisée par Ben Stiller qui sera lancée sur Apple TV+ le vendredi 18 février 2022. Il s'agit de science-fiction, avec une histoire qui se déroule dans une entreprise appelée Lumon Industries dont les employés ont subi une chirurgie pour séparer leurs souvenirs entre le travail et la vie privée. Mark Scout (Adam Scott), qui dirige une équipe dans cette entreprise, va se confronter à la vraie nature de son travail.réunit un joli casting avec Adam Scott, Patricia Arquette, John Turturro, Britt Lower, Zach Cherry, Dichen Lachman, Jen Tullock, Tramell Tillman , Michael Chernus et le légendaire Christopher Walken. Il y aura neuf épisodes, dont deux diffusés le 18 février et les suivants de manière hebdomadaire ensuite.Ce vendredi 17 décembre est lancé sur le service de streaming d'Apple le film de science-fictionavec Mahershala Ali. Un homme mourant se voit offrir l'opportunité d'être remplacé par un clone pour éviter de faire souffrir sa famille, qui ne doit pas être mise au courant de l'échange. Réalisé par Benjamin Cleary, le film donne aussi la réplique à Naomie Harris, Awkwafina et Glenn Close.