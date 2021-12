Apple suspend ses ateliers Today at Apple en France

La situation sanitaire se dégrade fortement en France. Apple n'est pour le moment pas concernée par les nouveaux tours de vis gouvernementaux, mais elle préfère visiblement limiter les risques en limitant les interactions au sein de ses boutiques. À compter d'aujourd'hui, il n'y a ainsi plus d'ateliers Today et Apple en France et cela jusqu'à décision contraire, ont remarqué nos confrères de MacGeneration . Il y a toujours des séances disponibles , mais elles sont uniquement virtuelles avec des thèmes limités à la prise en main des différents appareils de la marque pour les débutants, un sujet bien utile pendant la période des fêtes.Aux États-Unis, Apple a déjà fait fermer quelques-unes de ses boutiques touchées par le Covid-19 et le retour au travail des employés de bureau actuellement en télétravail a été repoussé indéfiniment . Tous les Apple Stores français sont pour le moment ouverts, avec une jauge et le masque obligatoire mais sans réservation comme cela avait pu être le cas lors des précédentes vagues.