Un rythme de 18 mois pour les puces Apple Silicon

Si l'iPhone est renouvelé tous les ans à la rentrée de septembre, il ne faut pas s'attendre à un rythme aussi soutenu pour le Mac suite à la bascule sur les puces Apple Silicon. Selon le Chinese Commerical Times , Apple aurait plutôt prévu de suivre des cycles de 18 mois pour ses puces ARM destinées au Mac. La puce Apple M1 ayant été dévoilée en novembre 2020, il faudrait ainsi attendre le printemps ou l'été 2022 pour découvrir la puce Apple M2, ce qui correspond aux rumeurs concernant la refonte du MacBook Air Le Chinese Commerical Times évoque ainsi une sortie en deuxième partie d'année 2022 pour la puce Apple M2, nom de code: le MacBook Air serait donc présenté à la WWDC de juin au plus tôt. Pour les puces Apple M2 Pro et M2 Max, nom de code, il faudrait attendre le début d'année 2023. Toutes ces puces seraient gravées à une finesse de 4 nanomètres par TSMC. Les 3 nanomètres attendraient ainsi la puce Apple M3 en toute fin d'année 2023 ou en début d'année 2024.Un peu plus tôt ce mois-ci, le journaliste Mark Gurman affirmait qu'Apple préparait pas moins de cinq nouveaux Macs pour l'année prochaine. Il y aurait la très attendue refonte du MacBook Air , une mise à jour du MacBook Pro 13,3" et du Mac mini avec la puce M2, un nouvel iMac 27" avec les puces Apple M1 Pro et M1 Max ainsi que le tout nouveau Mac Pro en fin d'année qui utiliserait une nouvelle puce de la gamme M1 intégrant jusqu'à 40 coeurs pour les performances brutes et 128 coeurs pour les graphismes.