iPhone 14 : les 48 mégapixels réservés aux modèles Pro

C'est Ming-Chi Kuo, le célèbre analyste aux sources souvent exemplaires, qui avait été le premier à évoquer le passage à 48 mégapixels pour l'appareil photo grand-angle de l'iPhone 14 dès le mois d'avril dernier. La rumeur a depuis été reprise par d'autres noms, comme l'analyste Jeff Pu qui précisait la semaine dernière que ce nouveau capteur serait réservé aux modèles Pro . Aujourd'hui, Ming-Chi Kuo revient sur le sujet dans une nouvelle note partagée par MacRumors et il confirme que les 48 mégapixels seront uniquement proposés sur les modèles Pro, les modèles classiques restant à 12 mégapixels encore quelques temps.Quadrupler le nombre de pixels du grand-angle de l'iPhone permettrait d'obtenir des clichés de plus haute résolution, permettant plus de souplesse pour le recadrage et le zoom numérique, sans oublier la possibilité d'enregistrer des vidéos en 8K. En revanche, cela impliquerait une perte de sensibilité à la lumière : les pixels du capteur passeraient en effet de 1,9 à 1,25 micron. Pour compenser ce retour en arrière dans les situations de faible luminosité, l'iPhone 14 Pro serait capable de regrouper ces pixels par groupe de quatre et ainsi obtenir une image de 12 mégapixels mieux éclairée qu'aujourd'hui : c'est la technique du

iPhone 13 Pro

Après les 48 mégapixels pour le grand-angle de l'iPhone 14 Pro en 2022, c'est le téléobjectif qui subirait de grosses évolutions sur l'iPhone 15 Pro en 2023 avec l'adoption d'un système périscopique. Cette nouveauté a déjà fait l'objet de nombreuses rumeurs, initialement pour 2022 d'ailleurs. En redirigeant la lumière verticalement au sein de l'iPhone grâce à un prisme, la profondeur du châssis ne serait plus une contrainte et il serait possible d'offrir un zoom de 5x voire 10x, au lieu de 3x aujourd'hui.