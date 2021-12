L'iPhone SE 3 entrerait en production de test

Dernière ligne droite pour l'iPhone SE 3 : Apple aurait lancé la production de test chez ses sous-traitants asiatiques, rapporte le site My Drivers . C'est l'ultime étape pour vérifier que tout va bien avant le lancement de la production de masse, qui serait donc pour très bientôt. Selon les différentes rumeurs dont nous disposons, la mise à jour du smartphone d'entrée de gamme d'Apple serait prévue pour le début du printemps, en mars ou en avril, à l'occasion du premier Apple Event de l'année.Au programme de ce nouveau modèle, Apple n'aurait prévu qu'une simple mise à niveau avec l'intégration d'un modem 5G et le passage de la puce Apple A13 à la puce Apple A14. Le design resterait inchangé, de l'écran rectangulaire au bouton d'accueil avec la reconnaissance d'empreintes digitales de Touch ID. Il y a déjà des rumeurs d'iPhone SE 4 avec un design remanié et un écran plus grand, mais il faudrait attendre 2023 pour le découvrir.