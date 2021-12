Communication : Nick Law a quitté Apple

C'était une nouvelle recrue de prestige pour le département de communication d'Apple il y a deux ans : en juin 2019, Nick Law quittait son poste de directeur de la création et président de Publicis Communications pour rejoindre les équipes de Cupertino. Il avait hérité d'un poste créé sur mesure : Vice-Président de l'intégration du marketing et de la communication, avec de larges responsabilités dans la supervision de la stratégie publicitaire du groupe.Aujourd'hui, AdAge nous apprend que Nick Law a déjà quitté Apple, sans précision sur son avenir professionnel et surtout sur les raisons de son départ qui semble précipité. Sous la houlette de Tor Myrhen, Vice-Président des communications marketing d'Apple, Nick Law n'a certainement pas eu la liberté créative dont il jouissait chez Publicis.